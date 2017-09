46-jarige vrouw dood aangetroffen in badkamer: parket onderzoekt verdacht overlijden

Mechelen - Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar het overlijden van een 46-jarige vrouw in Mechelen. Ze werd maandag levenloos aangetroffen in haar woning op de Stuivenbergvaart.

Het lichaam van het slachtoffer werd naar verluidt in de badkamer aangetroffen. De vrouw zou verwondingen hebben gehad, waardoor haar overlijden meteen als verdacht werd beschouwd.

“Voorlopig is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dat wordt volop onderzocht”, bevestigt Nele Poelmans van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen, het nieuws.

Autopsie afwachten

“Alle pistes blijven open: van een crimineel feit tot een ongeval. We wachten op de resultaten van de autopsie op het lichaam. Hopelijk werpen die een duidelijker beeld op de hele zaak en komen we meer te weten over de doodsoorzaak. Het is te voorbarig om nu al conclusies te trekken.”

Het gerechtelijk labo stapte maandagavond af in de woning van de vrouw en voerde een grondig onderzoek uit. Dat nam uren in beslag. Ook gisteren kwam de politie opnieuw ter plaatse in de woning van de vrouw.

Vriendelijke vrouw

Niemand in de buurt heeft iets verdachts gemerkt. “Ik heb zondag nog met S. gepraat. Niets wees erop dat er iets loos was. Ik heb ook niet gemerkt dat er iemand op bezoek zou zijn geweest. Toen ik maandag thuis arriveerde, zag ik de politie staan en kreeg ik te horen dat S. overleden was”, vertelt een buurtbewoonster.

“Wat er zou kunnen gebeurd zijn, is ook voor mij een raadsel. Ik heb er echt slecht van geslapen. Er spookte van alles door mijn hoofd, maar ze heeft nooit iets verteld over mensen die het slecht voor hadden met haar of met wie ze problemen had.”

S. wordt door buren als een lieve en vriendelijke vrouw omschreven. “Altijd in voor een babbeltje. Ze woonde hier ook al enkele jaren. Het is alleszins vreselijk wat er gebeurd is. Ze had nog een dochter. Ook voor haar moet dit een enorme klap zijn. We leven met haar mee. Hopelijk komen we snel te weten wat er precies is gebeurd.”