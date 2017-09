Koekjesproducent neemt lot BISKIDS uit de handel

Brussel - Koekjesproducent C.R.V. Corthouts nv neemt in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een lot koekjes van het merk Belkorn uit de handel. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het gaat om het product “Belkorn Biscuits BISKIDS met appelconcentraat 150g”.

De maatregel wordt volgens de producent genomen nadat er een overschrijding van de aanbevelingslimitet van de chemische stof acrylamide werd vastgesteld. Acrylamide vormt zich tijdens verhittingsprocessen van natuurlijk zetmeelrijke voedingsmiddelen in een waterarme omgeving, aldus de koekjesproducent. De stof is schadelijk voor de gezondheid bij inname van grote hoeveelheden.

Het bedrijf besliste om de koekjes uit de handel te nemen omdat ze, aldus het persbericht, geen enkele concessie wil doen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zijn producten. Het bedrijf verzoekt consumenten die in het bezit zijn van lot 171401 (vervaldatum 03/04/2018) om de koekjes terug te brengen naar de winkel. Het product werd via verschillende verkooppunten in België verspreid.