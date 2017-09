NBA-ster LeBron James “walgt” van Trump en haalt snoeihard uit: “Hij mag sport niet gebruiken om ons te verdelen”

Basketbalster LeBron James heeft opnieuw uitgehaald naar Amerikaans president Donald Trump. “Hij begrijpt niet hoeveel kinderen, blank én zwart, naar hem opkijken.”

Gisteren vonden in de Verenigde Staten de Media Day plaats van de NBA, de nationale basketbalcompetitie. Bij de Cleveland Cavaliers, werd vooral uitgekeken naar de persconferentie van LeBron James. Er kwamen echter weinig vragen over het nieuwe seizoen, maar des te meer over James’ vete met president Trump (van minuut 17 tot 34 in bovenstaande video).

“Die man”, begon James, die de naam van Trump niet gebruikte, “blijft proberen om het volk te verdelen. Hij probeert daar nu ook de sport voor te gebruiken. Sport is zo fantastisch, wat ze kan doen voor iedereen, ongeacht de vorm, grootte, religie of etnische achtergrond. Niets brengt mensen zo bijeen als sport. We gaan niemand, hoeveel macht hij ook heeft, toelaten om sport te gebruiken als een platform om ons te verdelen.”

James grapte ook nog over een eerdere tweet van Trump, waarin die de uitnodiging voor NBA-kampioen Golden State Warriors introk nadat sterspeler Stephen Curry had laten weten zijn kat te sturen. James noemde Trump daarop een “bum” (pummel, red.). “Het is alsof jij mij uitnodigt voor je feestje en ik zeg: Ik ga er niet geraken, en dan zeg jij: Hey LeBron, weet je wat: je bent niet uitgenodigd. Ik kwam toch niet!”

“Hij begrijpt niet hoeveel macht hij heeft als leider van dit prachtige land”, verklaarde James waarom hij zo heftig reageerde op de tweet van Trump. “Hij begrijpt niet hoeveel kinderen, ongeacht het ras, naar hem opkijken, voor leiderschap en voor aanmoediging. Dat doet me nog het meeste walgen: de machtigste man op aarde heeft nu de kans om ons als volk te verenigen, de jeugd te inspireren en op haar gemak te stellen, door te zeggen dat ze niet zal veroordeeld worden voor haar huidskleur. En het kan hem zelfs niet schelen.”

“Knielen tijdens volkslied is geen gebrek aan respect voor de vlag”

Trump haalde afgelopen weekend ook zwaar uit naar atleten die voor de wedstrijd weigeren recht te staan voor het volkslied en slechts knielen. American football-ster ­Colin Kaepernick begon daar vorig jaar mee uit protest tegen de behandeling van zwarte Amerikanen door de politie. “Zou het niet heerlijk zijn als eigenaars van clubs bij zulk gebrek aan respect voor de vlag zouden zeggen: “Haal die son of a bitch van het veld… hij is ontslagen”?”, vroeg de president zich op Twitter af.

“Voor mij persoonlijk is mijn stem belangrijker dan mijn knie”, maakte James duidelijk dat hij het voorbeeld van Kaepernick niet meteen zou volgen. “Maar het gaat niet om een gebrek aan respect voor de Amerikaanse vlag, het leger of de mensen die er mee voor gezorgd hebben dat de wereld vrij is. Het gaat om gelijkheid en om de mogelijkheid voor mensen om zich uit te spreken over onrecht. Zij die zeggen dat dit gaat om de mensen die ons land dienen en de families van militairen, zijn degenen die ons proberen te verdelen.”