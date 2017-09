Brussels topadvocaat dood gevonden in zijn kantoor

De Brusselse toppleiter Johan Scheers (61), die vooral als zakenadvocaat furore maakte, is overleden. Hij werd dood gevonden in zijn kantoor aan de Dokter A. Schweitzerlaan in Wemmel na een ongelukkige val.

Johan Scheers werd gezien als een van de topadvocaten aan de Nederlandstalige balie in Brussel. Als strafpleiter en als zakenadvocaat trad hij op in grote zaken zoals die tegen de Scientologykerk, het fraudeproces rond de Regie der Gebouwen en de fraudezaak rond de Brusselse bouwonderneming Besix-groep, waar hij baron Paul De Meester verdedigde.

Scheers speelde ook een vooraanstaande rol in de zaak rond ex-handelsrechter Francine De Tandt toen die midden 2000 in diskrediet werd gebracht. Verder verdedigde hij de Oost-Vlaamse zakenfamilie Santens, bekend van de gelijk­namige textielgroep, in een miljoenenfraudezaak.

In het schandaal rond de Kempische Steenkoolmijnen en de Super Club-affaire trad hij telkens op voor een van de hoofdrolspelers en ook in de zaak Lernaut & Hauspie was hij een tijdje de advocaat voor Jo Lernaut.

Johan Scheers was ook de leermeester van die andere betreurde topadvocaat Hein Diependaele. Die werd in 2005, hij trad toen onder meer op voor seriemoordenaar Andras Pandy, vermoord door zijn echtgenote die nadien zelf uit het leven stapte.

Pestproces

In het eerste pestproces ooit in ons land, tegen de collega’s van postbode David Van Gysel die uit het leven stapte omdat collega’s hem het leven zuur hadden gemaakt, trad hij op als advocaat van het slachtoffer. Tegenover hem stond toen Piet Van Eeckhaut, ook al overleden ondertussen.

Patrick Dillen, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie in Brussel, noemt Scheers een zeer beminnelijk man. “Geliefd bij voor- en tegenstanders .Hij was verbonden aan de Nederlandstalige balie, maar pleitte even goed in het Frans.”

Johan Scheers werd 61. Hij was gehuwd, had twee kinderen en was onlangs voor het eerst grootvader geworden.

Hij werd gevonden in zijn kantoor, op de hoek van de Dokter A.Schweitzerlaan en de Romeinsesteenweg in Wemmel. Hulp kon niet meer baten.