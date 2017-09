Soap ten einde: UGent heeft een nieuwe rector

De soap is eindelijk ten einde: in Gent zijn Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe met ruime meerderheid verkozen tot rector en vicerector van de universiteit. Het resultaat betekent het officiële einde van een turbulent verkiezingsproces, dat al sinds april aan de gang is en na negen stemrondes geen winnaar opleverde. Maandag startte een tiende stemronde, waarbij Van de Walle en Van Herreweghe een ruime meerderheid van de stemmen haalden.