Trump: “Ik had Lady Di in bed kunnen krijgen, maar dan had ze eerst HIV-test moeten ondergaan”

Dat Donald Trump vroeger een boontje had voor de overleden Britse prinses Diana is al langer geweten, maar uit een pas opgedoken radio-interview blijkt nu ook hoe ver de man zijn fantasie ging als het aankwam op de prinses.

Het radio-interview dateert van 1997, enkele maanden na de tragische dood van Lady Diana. In het fragment dat volgens The Washington Post anoniem bezorgd is aan een website is te horen hoe Howard Stern aan Donald Trump vraagt of hij Lady Di in bed had kunnen krijgen. “Ik denk het wel ja”, aldus Trump. “Maar ik zou haar wel eerst een HIV-test laten ondergaan, zoals ik dat laat doen bij alle vrouwen met wie ik het bed deel. Hoe ik dat zou aangekaart hebben bij de prinses zelf? ‘Ga terug naar mijn Lexus, want ik heb een nieuwe dokter. We willen je een kleine check-up laten ondergaan’. Ze had de schoonheid van een supermodel. Hoewel ze er soms niet altijd even goed uitzag, had ze wel de perfecte lengte en een heel mooie huid.”

Even later heeft Donald Trump het over zijn nieuwe vriendin, de huidige first lady. “Ze heet Melania Knauss en komt uit Oostenrijk. Haar sterke punten? Ze heeft geen cellulitis. Ze weet niet eens wat het woord betekent. Is dat niet geweldig?”