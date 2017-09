Man uit Boom staat terecht voor tweede gruwelmoord: “Ze vroeg zelf om haar te verstikken”

Boom - De 35-jarige Dave Verbist uit Boom staat in Girona terecht voor de moord op de Spaanse Montse Mendez (40). Hij had haar gewurgd en haar lichaam vervolgens in stukken gesneden. “Een uit de hand gelopen wurgspelletje”, noemt hij het. Opmerkelijk is dat de Vlaming vorig jaar tot 25 jaar cel veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten.

Foto: rr

Op 19 juli 2016 werd Dave Verbist, een 35-jarige man uit Boom, door een Spaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor de moord op de Deense toeriste Anne Strande Jensen (27) in 2014. Hij was conciërge van de woning waar de Deense, op dat moment nog maar elf dagen in Spanje, verbleef en drong haar flat ’s nachts binnen om haar met het snoer van de computer te vermoorden. Daarna had hij de woning in brand gestoken om een poging te doen om alles te verdoezelen.

Tijdens het verhoor door de politie bekende Verbist niet alleen de moord op de Deense, maar biechtte hij ook een moord op die hij al in 2012 gepleegd had in Girona. Zijn slachtoffer was Montse Mendez, een 40-jarige Spaanse moeder van twee.

Voor die moord staat de man nu terecht voor een volksjury in Girona. De beschuldigde verscheen er maandag en deed zijn uiterste best om te minimaliseren wat er op 23 oktober 2012 gebeurd was. “Zij is toen in de namiddag bij mij langsgekomen, we hadden elkaar leren kennen op café”, sprak hij.

“Het slachtoffer vroeg zelf om haar te verstikken. Dat deed ik eerst met mijn handen, maar ze vroeg me om een touw of een zakdoek te gebruiken. Uiteindelijk heb ik een telefoonkabel genomen. Pas aan het einde van de seks merkte ik dat ze viel en niet meer ademde.”

Foto: rr

Verbist blijft dan ook bij het verhaal dat hij eerder bij de politie deed, waarin hij zei dat hij zich niet bewust was van het gevaar van de situatie omdat het slachtoffer niet waarschuwde. “Het was een uit de hand gelopen wurgspelletje”, blijft hij volhouden.

In stukken gesneden

Toen hij zijn huisgenoot Domaras S. vertelde wat er gebeurd was, besloten de twee het lichaam van de vrouw in stukken te snijden om het daarna weg te gooien in verschillende vuilniszakken op meerdere plaatsen in Girona. Dat was het idee van zijn huisgenoot, benadrukte Verbist.

Amper een paar dagen later verlieten de twee het appartement om in Madrid te gaan wonen. Ze maakten de vloer toen proper en verfden de muren, maar volgens Verbist deden ze dat omdat ze twee honden hadden die de muren en de grond vuil hadden gemaakt.

Het proces wordt dinsdag en de volgende dagen verder gezet. Verbist riskeert een straf van 17 jaar en 10 maanden in de gevangenis. Domaras S. riskeert 3 jaar en 4 maanden cel.