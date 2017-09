De Lau in het grootste geheim getrouwd

Vorige week getuigde Roos (34) nog hoe haar huwelijk met Laurens Nuyens, beter bekend als ‘De Lau’, er ooit wel van zou komen. “Al is het niet voor meteen”, klonk het toen nog. Maar dat blijkt nu toch iets anders te zijn gelopen. De twee zijn in het grootste geheim getrouwd.

De Lau raakte bekend dankzij het tv-programma van zijn zus Astrid Coppens, voorheen Astrid Bryan. Maar na hun deelname aan ‘Dansdate’ in 2014 werd het plots stil rondom Laurens Nuyens en zijn verloofde Roos. Laurens timmerde aan een nieuwe carrière in Los Angeles, en ook Roos was druk bezig met haar blog en fotoshoots. “Alleen familie en vrienden waren op de hoogte”, getuigt Roos nu over haar huwelijk aan Dag Allemaal. De twee komen in 2018 naar Antwerpen om er een groots huwelijksfeest te organiseren.