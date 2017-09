De Antwerpse studentenbuurt is gisteren uit haar zomerslaap ontwaakt. De lessen beginnen pas vandaag, maar eerstejaars-studenten van de Universiteit Antwerpen konden gisteren al kennismaken met hun campus, de studentenclubs en studentikoze activiteiten.

De Vlaamse hogescholen trapten vorige week al het nieuwe academiejaar op gang. Dat de universiteiten gisteren volgden, was duidelijk merkbaar in de stad Antwerpen. Van overal in de provincie en ook daarbuiten ...