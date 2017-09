Opnieuw gewapende overval in Borgerhout

Borgerhout - Twee gemaskerde overvallers zijn zaterdagavond met een wapen binnengevallen in hotel Van Der Valk in Borgerhout. Het baliepersoneel verkeert nog steeds in shock. Voorlopig lijkt er geen link te zijn met de overval van een dag eerder in restaurant Brutal.

De twee verdachten droegen een bivakmuts en bedreigden het baliepersoneel met een wapen. Ze konden nadien snel vluchten. De klanten die op dat moment in het hotel in de Luitenant Lippens–laan verbleven, werden niet bedreigd.

“Een van de personeelsleden ging de verdachten nog achterna, maar hij moest al snel de achtervolging staken”, meldt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De meeste betalingen gebeuren nu digitaal, en hotelreserveringen worden vaak vooraf betaald. Daarom konden de twee overvallers dus enkel wisselgeld buitmaken. Met behulp van de camerabeelden en getuigenissen van het personeel staat de politie al ergens, maar van de verdachten is voorlopig nog geen spoor.

De zaak doet denken aan een andere overval, een dag eerder in het populaire restaurant Brutal in de Kerkstraat. Ook hier waren er twee gemaskerde daders met een wapen. Zij gingen op dezelfde manier met een gering bedrag van het kasgeld aan de haal. Volgens de politie is er momenteel geen link tussen de twee overvallen.