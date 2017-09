Niet enkel op voetbalvlak scheert Antwerp (letterlijk) hoge toppen

In de 3-0 overwinning van vrijdag tegen Kortrijk werd het nog maar eens duidelijk. Het atletisch vermogen bij Antwerp is enorm. Vrijdag stonden er in de basisploeg slechts vier jongens die kleiner zijn dan 1m85: Corryn, Dequevy, Rodrigues en Hairemans.

We pakten van elke basiself van ­afgelopen weekend de gemiddelde lengte en stelden vast dat Antwerp de enige ploeg in de Jupiler Pro League is die gemiddeld groter is dan 185 ­centimeter. En dan waren jongens als Oulare en Van Damme er niet eens bij. Antwerp is op die manier bijna vijf centimeter groter dan Standard en Sint-Truiden, de kleinsten van de klas.