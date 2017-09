IJzelvrij fietspad moet slip- en valpartijen beperken

Op de universiteitscampus Groenenborger in Antwerpen wordt een fietspad aangelegd dat in de winter ijzelvrij is, wat het aantal slip- en valpartijen moet beperken.

Het bijzondere fietspad dat zichzelf op temperatuur houdt, ligt aan het hoogtechnologisch gebouw Z van de universiteit Antwerpen aan de Groenenborgerlaan in Antwerpen.

Industrieel ingenieurs in spe hebben het fietspad bedacht. In het asfalt zitten buisjes verwerkt. Door die buis­jes stroomt water, dat in de zomer ener­gie zal opne­men om in de win­ter te gebrui­ken als warm­te­bron om het asfalt boven het vries­punt te houden.

“Het ijzelvrije fietspad verhoogt de veiligheid voor de fietsers. Tegelijk vermindert de spoorvorming en blijft het aantal scheuren in het asfalt beperkt”, zeggen onderzoekers Karolien Couscheir en Wim Van den Bergh. “In de zomer wordt het asfalt afgekoeld, in de winter opgewarmd.”

“Een boeiend experiment”, vindt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). Hij kijkt uit naar de resultaten. Of de stad Antwerpen deze technologie overweegt voor haar fietspaden?

“Veel zal afhangen van de kostprijs”, zegt Kennis. “De vraag is of de investering opweegt tegen het aantal dagen vorst. En we moeten ook kijken naar de prijs die we nu betalen voor het ijsvrij houden van de fietspaden. Bij ijzel en sneeuw krijgen fietspaden sowieso prioriteit.”

In Scandinavische landen bestaan al langer fietspaden die ijzelvrij blijven in de winter.