“Is de begroting wel écht in evenwicht?”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was gisteren opvallend goedgeluimd toen hij in zijn Septemberverklaring het beleid van de Vlaamse regering voor de komende jaren voorstelde. Het gaat Vlaanderen economisch voor de wind, de werkloosheid bij zowat alle bevolkingslagen neemt al meer dan twee jaar af, Vlaanderen exporteerde vorig jaar voor het eerst meer dan 300 miljard euro, de schuldenberg voor groenestroomcertificaten is bijna helemaal weggewerkt, de begroting is in evenwicht en er is ruim 600 miljoen euro over voor extra investeringen. Van dat investeringsgeld gaat een flinke hap naar de bouw van nieuwe scholen, onder meer voor het aantrekken van extra leerkrachten en het aankopen van materiaal voor kleuterscholen, zodat kleuterjuffen voortaan niet meer met hun eigen spaarcenten kleurpotloden voor de kindjes van hun klas moeten kopen.

Dat is ongetwijfeld positief nieuws, maar het enthousiasme van Geert Bourgeois is toch een beetje misplaatst. Gezinnen zijn niet vergeten dat ze zowel dit als vorig jaar 100 euro extra hebben moeten neertellen voor hun energiefactuur, nadat de collega’s van de federale regering die energiefactuur door andere maatregelen (zoals een verhoging van de btw van 6% naar 21%) al flink hadden aangedikt. De gezinnen zijn ook niet vergeten dat het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs dankzij deze regering met ruim 200 euro is gestegen. En ze zijn ook niet vergeten dat de kosten voor kinderopvang in de voorbije jaren fiks zijn verhoogd. Die kostenverhogingen worden nauwelijks teruggedraaid.

Het is makkelijk om een begroting in evenwicht te presenteren als de regering te karig is met dringende investeringen in het sociale weefsel van de maatschappij. Het is goed dat de Vlaamse regering 12 miljoen euro extra in het kleuteronderwijs pompt, maar daarmee zal de structurele onderfinanciering van die kleuterscholen niet zomaar zijn weggewerkt. De regering-Bourgeois verwijst daarvoor naar structurele onderinvesteringen van de vorige regeringen. Maar dat is een te gemakkelijk verwijt als je zelf al drie jaar aan de macht bent. Ook aan de hoge rusthuisfacturen wordt niets gedaan.

En dan is er nog de vraag of de begroting écht in evenwicht is. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zegt dat een energieheffing van 9 euro in plaats van 100 euro per jaar voldoende is. Maar wie zal al die nieuwe windmolen- en zonnepanelenparken betalen die we moeten bouwen om aan onze groene-energiebeloftes aan Europa te voldoen? En nog belangrijker: wie gaat de Oosterweelverbinding betalen? Daarover zei Bourgeois gisteren haast geen woord, omdat die bouwwerken buiten de begroting worden gehouden. De vraag is of Europa dat zal blijven toestaan. En waar het geld vandaan moet komen om het hele project te financieren.