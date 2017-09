Colombiaanse wielerlegende Lucho Herrera wijt huidkanker aan koerscarrière

De Colombiaanse wielerlegende Lucho Herrera, die in 1987 de Vuelta won, heeft maandag aangekondigd dat er zes jaar geleden bij hem huidkanker werd vastgesteld.

De 56-jarige voormalige klimgeit liep de kanker op door langdurige blootstelling aan de zon tijdens het koersen. De ex-renner is nog steeds in behandeling om te vermijden dat de ziekte terugkomt. Dat heeft Herrera op de Colombiaanse radiozender Blu Radio verklaard. Hij onderging verschillende operatieve ingrepen. Tot nu had Herrera zijn ziekte nog niet bekendgemaakt.

Herrera behoorde tot de generatie van de ‘escarabajos’ (mestkevers), klimtalenten uit Colombia die in de jaren 1980 van zich lieten spreken in de grote rondes. ‘Lucho’ nam tussen 1984 en 1991 zeven keer deel aan de Ronde van Frankrijk, goed voor drie etappezeges en twee bolletjestruien.