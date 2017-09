Reanimatie van puppy lijkt tevergeefs, tot er plots een mirakel plaatsvindt

Een schattige puppy mag zich erg gelukkig prijzen met de reddingsactie van deze Thaise soldaat. Het diertje dreef levenloos in een ondergelopen garage in Bangkok en leek lange tijd overleden door verdrinking. De reanimatie van soldaat Weeraphon Sukudom heeft daar echter anders over beslist.

De hartmassage kwam er nadat de garage van een legerbasis blank kwam te staan door de zware regenval. Terwijl de broertjes en zusjes op veilig waren tijdens de overstroming, kwam het kleine hondje zelf in een levensbedreigende situatie terecht. Het diertje vertoonde geen enkel teken van leven toen een soldaat hem in het water vond, maar dat kon Sukudom niet tegenhouden om minutenlang een hartmassage uit te voeren.

Met succes, zo bleek nadien. Na drie minuten intensief bezig te zijn met de puppy mochten hij en zijn collega’s opgelucht ademhalen. Nadat het mondje openging en er wat stil gepiep weerklonk, waren de mannen zeker dat het hondje opnieuw tot leven was gewekt.

Champion

Sukudom heeft intussen de puppy geadopteerd en omgedoopt tot ‘Champion’. “Toen we de puppy’s wilden opzoeken na de hevige regenval, zagen we dat er een hondje vermist was”, vertelde de soldaat. “Toen we hem in het water vonden, probeerde ik hem meteen te redden. Het was al lang geleden dat ik leerde reanimeren en had het nog nooit gedaan bij een mens of een dier, maar ik wilde hoe dan ook proberen om de puppy te redden.”

Volgens de Thai heeft Champion veel geluk gehad. “Het is een mirakel dat hij nog leeft. Ik ga hem nu verder verzorgen en eten geven zodat hij weer op krachten komt.” Vrijdag kwam een video van de redding ook op Facebook terecht, waar die in geen tijd viraal ging.