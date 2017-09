Turnhout - In heel Vlaanderen daalt het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs, maar niet in Turnhout. Schooldirecties hebben hiervoor geen sluitende verklaring. Het zou dus toeval kunnen zijn.

We schrijven 2017 na Christus. In alle Vlaamse steden is het aantal zittenblijvers gedaald… Alle? Nee! In één stadje blijven de zittenblijvers op peil. Turnhout!

Het is een opvallende vaststelling. Vlaams ...