Nieuwe vergunning voor deel randweg

Baarle-Hertog - Het deel van de randweg dat in fase twee wordt aangelegd, loopt op zeven plaatsen over Belgisch grondgebied. Voor het stuk tussen de Alphenseweg en de Oordeelstraat en de tunnel in de Oordeelstraat moet de bouwaanvraag opnieuw ingediend worden

De vergunningen waren nochtans in augustus al afgeleverd. “In de plannen zaten enkele kleine fouten”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frans De Bont (Forum+). Het gaat onder andere over verkeerde doorsnedes. Dat is op zich geen drama, maar we willen wel dat alles correct is. De plannen zijn opnieuw ingediend met de juiste informatie.”