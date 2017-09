Westerlo - De opleiding kleuteronderwijs van Thomas More in Vorselaar zit stevig in de lift. Bijna honderd eerstejaarsstudenten zijn vorige maandag gestart. Dat is een stijging met ongeveer 18% tegenover vorig academiejaar. Wat ook opvalt is dat bijna 10% van de nieuwkomers jongens zijn.

De eerste lessen zijn ondertussen achter de rug, de campus is verkend en de studenten hebben hun weg in Vorselaar gevonden. Gisteren en vandaag trokken de eerstejaars naar Sporta in Tongerlo voor een