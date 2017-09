Antwerps politiekorps verhuist naar site Post X

Berchem / Antwerpen - De nieuwe gebouwen voor het Antwerpse politiekorps komen op de site Post X in Berchem. De drie panden, die over twee jaar klaar moeten zijn, zullen ruimte bieden aan 2.200 manschappen. Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het budget dat na de politiebegroting voor de bouw werd vrijgemaakt. “Ik kan me niet herinneren dat er op de stedelijke begroting ooit zo’n duur project gerealiseerd is”, zegt Toon Wassenberg aan atv.

Eerder drukte de Antwerpse politie al zijn wens uit om tegen eind 2019 te verhuizen naar het nieuwe hoofdkwartier in Berchem. Volgens de regionale televisiezender atv zal het gemeentebestuur maandagavond de verhuis goedkeuren.

2.200 manschappen zullen huizen in de twee gebouwen van negen verdiepingen met daartussen een lager gebouw. Er zullen kantoren, verhoorruimtes, vergaderzalen, een cellencomplex en een schietstand voorzien zijn. Daarnaast komen er nog een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen.

Kritiek van oppositie

Er zal voor het bouwproject 280 tot 300 miljoen euro worden vrijgemaakt. Te veel, vindt oppositiepartij sp.a. “Er is destijds schande gesproken over de uit de pan swingende kosten van het justitiepaleis op ’t Zuid”, vertelt Toon Wassenberg aan atv. “Nu gaat de politie een soort van politiepaleis bouwen dat even duur zal worden. Goed voor vijf keer het MAS, je kan er zo’n twintig scholen mee bouwen. Ik kan me niet herinneren dat er op de stedelijke begroting ooit zo’n duur project gerealiseerd is.”

Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) verdedigt de beslissing. “Het is een ruim budget dat je in zijn juiste context moet zien. Het gaat niet enkel over de bouw, maar ook over de grond en 25 jaar onderhoud. Na die tijd heb je een volledig nieuw gebouw en een grond die volledig eigendom is van de stad.”

Door de verhuis komen de huidige kantoren op de Oudaan en op de Luchtbal vrij. Die werden de afgelopen jaren respectievelijk aan Winvest en Ikea verkocht.