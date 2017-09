Bebaarde ober steelt de show in ‘Iedereen beroemd’: “Ik supporter elke keer mee in de hoop dat het écht klikt”

Heist-op-den-Berg - Elke week schitteren twee vrijgezellen in de rubriek ‘Blind Date’ tijdens Iedereen Beroemd op Eén. Geblinddoekt proberen ze een klik te vinden met hun tafelpartner. Gelukkig is daar nog ober Dirk De Deken (59), om tussen het zoekende gesprek en het klunzige eten door voor de nodige rust te zorgen.

Dirk De Deken woont tegenwoordig in Wezemaal, maar in culturele kringen wordt de acteur als meer dan halve Heistenaar beschouwd. Hij is al jaren actief bij het Heistse Woshkoor, speelt er in een band ...