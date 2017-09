Ekeren -

In Ekeren nemen ze maatregelen om het zwaar vrachtverkeer uit het centrum te weren. Vanaf maandag geldt er in Groot Hagelkruis een verbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. In twee andere straten in het centrum komt er een lengte-beperking. De maatregelen zijn nu nog een proefproject dat een jaar zal duren. Daarna evalueert het district of de beperkingen permanent blijven.