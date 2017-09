Borgerhout -

Kinderen duidelijk maken hoe ze op straat moeten fietsen. Dat is de bedoeling van een gloednieuw verkeersproject in Borgerhout. De Borgerhoutse verkeersweken. 2 weken lang kunnen de 9 tot 12 jarigen met hun school gaan fietsen op Park Spoor Oost. Daar krijgen ze dan fietslessen. En dat blijkt wel nodig. Want veel kinderen kunnen nog niet goed fietsen of kennen de fietsregels niet.