Noord-Korea: “Trump heeft ons de oorlog verklaard, we mogen Amerikaanse bommenwerpers neerhalen”

Noord-Korea beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat ze hen de oorlog verklaard hebben. “We hebben het recht om Amerikaanse bommenwerpers neer te halen,” liet Ri Yong-ho, de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, weten aan journalisten in New York.

Het recht om Amerikaanse bommenwerpers neer te halen zou ook van toepassing zijn buiten het Noord-Koreaanse luchtruim, aldus Ri Yong-ho. De Noord-Koreaanse minister benadrukte bovendien dat de Verenigde Staten als eersten de oorlog verklaarden.

Propagandafilmpje tegen VS

De Noord-Koreanen verspreidden dit weekend nog een propagandavideo waarin ze de VS viseren. In het filmpje gaat Donald Trump in vlammen op en worden tal van Amerikaanse doelwitten getroffen. Dit met de bijhorende boodschap: “Een aanval op ons zal richting het graf leiden voor de Amerikanen.”

Het Noord-Koreaanse propagandafilmpje kwam er enkele uren nadat Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers dichtbij de Noord-Koreaanse oostkust vlogen. Hiermee wilden de Amerikanen tonen hoeveel slagkracht ze hebben. “De missie was een demonstratie van de VS om te benadrukken hoeveel militaire mogelijkheden we hebben om de dreigementen tegenover Noord-Korea waar te maken,” liet het Pentagon zaterdag weten.