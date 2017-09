Van Den Nestlaan krijgt nieuwe fietspad

Ranst - Het fietspad langs de Broechemse Van Den Nestlaan wordt onder handen genomen. Bij de aanleg van nieuwe riolering wordt de gelegenheid benut om het fietspad te verbeteren.

Schepen Fernand Bossaerts (CD&V) wil het fietspad zo snel mogelijk aanpakken. “We doen dat als er nieuwe riolering komt. We denken aan een fietspad van drie meter breed en één meter brede schrikstrook. Het pad moet in beide rijrichtingen kunnen gebruikt worden en krijgt een roodbruine kleur. Het gaat over het gedeelte dat start aan het kruispunt met de Slijkstraat tot aan het kruispunt met de Ranstsesteenweg .

Johan De Ryck (NV-A) wees erop dat die ingreep ook betekent dat de 75 eikenbomen die nu een buffer vormen tussen rijweg en fietspad moeten verdwijnen. Verder stipte hij aan dat ook de suggestie bestaat om aan beide zijden van de weg een fietspad te plannen.. Schepen Bossaerts beaamde . “Ter compensatie van de eikenbomen voorzien we aanplantingen in het vroegere militaire domein. De buurtbewoners weten dat er rioleringswerkzaamheden op til zijn. Voor een fietspad aan elke kant van de weg is de voorziene 17m rooilijn ontoereikend.”