Oververmoeide Gene Bervoets zegt voorstelling af

Antwerpen - De voorstelling ‘Het kleine meisje van meneer Linh’, die donderdag in première zou gaan bij Toneelhuis, wordt geschrapt in zijn oorspronkelijke vorm. Hoofdrolspeler Gene Bervoets kreeg van de dokter de diagnose ‘oververmoeid’, en de uitdrukkelijke vraag om een aantal weken rust te nemen. De voorstelling met regisseur Guy Cassiers gaat evenwel toch zaterdag in première in de Bourla, zij het enkel met Koen De Sutter op het podium.

Gene Bervoets heeft een hectische tijd achter de rug. In het bewuste stuk nam hij eerder de hoofdrol over van Dirk Roofthooft, die half augustus besloot uit de Toneelhuis-productie te stappen. Tegelijk zou Bervoets vanaf half oktober met ‘Verbeter de Wereld’ een solo spelen over het leven van Phil Bosmans.

Ook persoonlijk heeft Bervoets een zware tijd achter de rug. Zo’n twee weken geleden, na de doortocht van de orkanen Irma en José, zette hij een hulpactie op voor het door noodweer getroffen eiland Sint-Maarten. Twee van zijn kinderen wonen daar. Tot nu toe zamelde hij voor dat project zo’n 7.250 euro in.