Deze hond raakte zijn baasje kwijt tijdens orkaan Harvey. Toen ze na enkele weken eindelijk werden herenigd, vond dit emotioneel tafereel plaats

Een Amerikaanse vrouw had nog maar pas een hond geadopteerd toen orkaan Harvey genadeloos toesloeg. De trouwe viervoeter en zijn baasje raakten van elkaar gescheiden, en waren daar het hart van in. Ze wisten echter niet dat ze elkaar terug zouden vinden door het harde werk van een dierenasiel in de Amerikaanse staat Texas. Het emotionele weerzien werd gefilmd en laat niemand onberoerd.

Cathy had nog niet lang kunnen genieten van haar hond Bella, toen orkaan Harvey in alle hevigheid toesloeg in alles in de war gooide. “De storm was onbekend terrein voor ons”, vertelt Cathy aan de organisatie die Bella van straat plukte. “Ik had eerlijk gezegd geen flauw idee of ik ze ooit nog terug zou zien.”

Cathy wist echter niet dat Bella al was gevonden door Best Friends Animal Society, een Amerikaanse organisatie die zich inzet om dieren te redden. “Bella was terneergeslagen en het was duidelijk dat ze haar baasje enorm miste”, aldus de organisatie die de hond in hun dierenasiel onderbracht. Maar Cathy was ondertussen al op weg om haar trouwe viervoeter na enkele weken zoeken, weer op te pikken.

Het gelukkige en emotionele weerzien werd gefilmd door Best Friends Animal Society en werd vorige week maandag op Facebook gepubliceerd. De ontroerende beelden werden intussen al tienduizenden keren bekeken en zorgden ervoor dat verschillende kijkers een traantje moesten wegpinken, toen ze het pure geluk tussen mens en dier zagen.

Cathy hield het ook niet droog toen ze haar uitzinnige hond eindelijk weer in de armen kon sluiten en minutenlang knuffelde: “Het feit dat ze is gevonden en werd gered, is ongelooflijk.”