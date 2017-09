Opvolger van Turteltaks kost gezinnen niet langer 100 euro maar amper 9 euro per jaar

De nieuwe Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de ‘Turteltaks’, kost een gemiddeld Vlaams gezin slechts 9 euro per jaar. Dat was maandag te horen in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Bart Tommelein (Open Vld), de opvolger van Annemie Turtelboom als minister van Energie, haalt zo zijn slag thuis.