Melania Trump plukt groenten in Michelle Obama’s moestuin en draagt peperdure outfit

De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump heeft afgelopen vrijdag haar allereerste evenement georganiseerd in het Witte Huis. Daarvoor trok ze met tien kinderen naar de Kitchen Garden, de moestuin die haar voorgangster Michelle Obama. En moestuinieren doet de brunette in een designeroutfit, zo blijkt.

Melania Trump droeg voor de gelegenheid een rood geruit shirt van het Franse modehuis ter waarde van 1.200 euro. Of ze letterlijk groene vingers zal gekregen hebben van preien en kool uit de aarde te trekken met een lokale Boys & Girls club, valt te betwijfelen. De presidentsvrouw had immers ook bijpassende handschoenen aan om te moestuinieren.

Foto: AFP

Het contrast met Michelle Obama, die de tuin in 2009 aanlegde om Amerikanen ervan te overtuigen dat ze gezonder moeten eten, kan niet groter zijn. De vorige presidentsvrouw droeg immers steeds betaalbare outfits om in de tuin te werken. Melania koos wel voor sneakers, de eerste keer sinds ze first lady is. Maar er is nog een reden waarom een tuinierende Trump een en ander losmaakt. Het initiatief hangt sterk samen met de vorige administratie. Haar beslissing om het te omarmen is dus heel opmerkelijk.

Foto: AFP

Trump staat helemaal achter het even van groenten en fruit. Dat zei ze voor ze aan de slag ging. ““Ik geloof in gezond eten en moedig iedereen aan om veel groenten en fruit te eten. Het is onderdeel van gezond leven”, klonk het. Tijdens het tuinieren vroeg ze de kinderen nog naar hun favoriete soorten groenten en fruit en ging ze gewillig met hen op de foto.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE