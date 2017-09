Hervorming Franse arbeidswet: truckers blokkeren snelweg nabij België

Bij de vakbonden CGT en FO aangesloten Franse truckers zijn maandagmorgen vroeg acties gestart tegen de hervorming van de arbeidswetgeving en om eisen van de sector kracht bij te zetten.

De vrachtwagenbestuurders dreigen met blokkades van strategische plaatsen zoals brandstofopslagplaatsen. Er zijn ook al wegblokkades opgeworpen.

Zo heeft een dertigtal truckers in de nacht van zondag op maandag in de buurt van de grens met België op de A22 verhinderd dat vrachtwagens verder konden rijden naar de grenspost Rekkem. Personenauto’s en openbaar vervoer mochten wel door op de snelweg die Villeneuve-d’Ascq nabij Rijsel met de Belgische snelweg A14/E17 verbindt. Niettemin is er een file van ongeveer honderd voertuigen ontstaan.

Tegenover zender France Info sprak Patrice Clos van de FO (Force Ouvrière) van zowat veertig acties doorheen zijn land.

