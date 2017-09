Mechelse hacker lichtte ook Mobistar op: voor 17.300 euro aan gsm’s en tablets besteld

Mechelen - Computerfreak Mechelaar Kevin D. (23), die achter de tralies zit voor het kraken van beveiligingssystemen van websites voor luchtvaartmaatschappijen, is voor de rechter verschenen voor het hacken van de website van Mobistar. Het parket vorderde 18 maanden cel met probatie-uitstel en 1500 euro boete.

Informaticabedrog en het gebruiken van een valse naam, luidt de aanklacht waarvoor D. maandag voor de rechter in Mechelen stond. De jonge twintiger kwam onlangs in het nieuws toen hij in de gevangenis belandde voor het hacken van websites van luchtvaartmaatschappijen.

D. omzeilde het beveiligingssysteem waar luchtvaartmaatschappijen gratis of goedkopere tickets kunnen mee aanschaffen voor hun personeel. Dat deed hij voor de kick. Brussels Airlines vordert een schadeclaim van 30.000 euro Dat proces wordt binnenkort gevoerd.

“Sommige iPhones werden op straat te grabbel gegooid”

Vandaag stond D. in Mechelen terecht omdat hij de website van Mobistar hackte, en, zonder te betalen, spullen naar zijn huis liet sturen of de pakketten bij Bpost in Mechelen ging afhalen.

Volgens openbare aanklager Peter Peereboom gaat het in totaal over 29 feiten, alles voor een waarde van 17.300 euro. “Sommige iPhones werden op straat te grabbel gegooid. De jongeman slaagde erin te achterhalen op welke URL de betalingsbeveiliging stond en omzeilde zo het systeem”, zei de aanklager.

“Ik heb het alleen gedaan voor de kick. Ik heb niet nagedacht over de gevolgen die ik nu heb veroorzaakt”, zo hield de beklaagde ook vol.

“Geen slechte jongen”

De advocaat van D., meester Sven Mertens, zei dat zijn cliënt helemaal geen slechte jongen is. “Hij is een autodidact, geobsedeerd door websites en heeft zich met dit alles niet verrijkt. Daarom vraag ik voor hem een probatie-opschorting of een werkstraf. Er hangt hem vandaag bijna 50.000 euro aan schadeclaims boven het hoofd. Dat op zich is voor deze jongeman al een zware beproeving”.

Rechter Erika Colpin gaf de beklaagde de goede raad om zijn “gave op een andere manier te gaan gebruiken.”

Volgende week moet D. zich voor de Brusselse rechtbank verantwoorden omdat hij door hacking ook een ticket van Thalys kon bemachtigen. En tenslotte loopt er nog steeds een onderzoek tegen D. voor oplichting van Brussels Airlines.