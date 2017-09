Elise Mertens heeft ticket voor tweede ronde WTA Wuhan op zak

Elise Mertens (WTA 38) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.666.000 dollar).

De 21-jarige Limburgse ging in drie sets voorbij de 19-jarige Japanse Naomi Osaka (WTA 61). Het werd 6-4, 1-6 en 6-4 na 1 uur en 54 minuten. Door de hitte werd de match na de tweede set een tijdje stilgelegd. Het was het eerste onderlinge duel tussen Mertens en Osaka.

In de zestiende finales staat Mertens tegenover de Russin Elena Vesnina (WTA 21). Die klopte de Chinese wildcard Ying-Ying Duan (WTA 96) met 6-3 en 6-4.

Mertens speelde een keer eerder tegen de tien jaar oudere Vesnina. In april versloeg ze de Russin in de Fed Cup in Moskou (op gravel) in drie sets.

Elise Mertens is de enige Belgische deelneemster aan het Dongfeng Motor Wuhan Open. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs treedt ze ook aan in het dubbelspel. Afgelopen weekend won het duo de titel in het Chinese Guangzhou.