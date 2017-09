VIDEO. 200 motoren brengen eerbetoon aan kleine Alina en haar familie

Vier jaar geleden werd de 5-jarige kleuter Alina bij de oprit van haar huis in Grote-Spouwen op haar fietsje aangereden door een passerende lijnbus. Haar broer Arjoko deed via het internet een oproep aan alle motorrijders om samen te komen voor een herdenkingsrit voor zijn kleine zusje.

“Bijna 200 motards stroomden zaterdagmiddag samen bij ons op de straat. Het was een onvergetelijk moment.”, vertellen mama Elsje en papa Patrick. In colonne trokken de motorrijders naar de begraafplaats waar ze minuut lang met ronkende motoren een groet brachten aan Alina.

Het dramatische ongeval waarbij de kleuter Alina het leven liet heeft heel wat sporen achtergelaten bij de rouwende familie. “Slapen gaat nog steeds niet. Het verdriet en gemis wordt niet minder. Gelukkig vinden we veel steun bij elkaar.”, vertellen mama Elsje en Papa Patrick. De steun die ze kregen van de bijna 200 motorrijders die zaterdagmiddag naar Grote-Spouwen kwamen rijden, was een enorme opkikker voor de familie.

“Omdat Alina gek was van zware, ronkende motoren besloot haar broer Arjoko om op zijn eigen verjaardag, zoveel mogelijk motards te verzamelen voor een herdenkingsrit met bezoek aan de begraafplaats van zijn zus. Dat er zoveel motorrijders zouden beantwoorden aan de oproep hadden we nooit durven denken. Wat een mooi moment. We hebben elke motard een gelukspoppetje en lintje overhandigd. Alina zou dit prachtig gevonden hebben.”, aldus de geëmotioneerde familie. Aansluitend op het herdenkingsmoment volgde een motorrit doorheen Limburg waarbij broer Arjoko achterop een zware moto de stoet mocht aanvoeren.