Leuven wil tweede zit al in juni

Brussel -

De nieuwe Leuvense rector Luc Sels wil het academiejaar vroeger laten beginnen. De eerste zit gebeurt dan voor de kerstvakantie, het tweede semester start vroeger, met kort daarna de examens, en de herexamens worden nog in juni gepland. Met dat plan hebben alle studenten vrij in de kerstvakantie en de zomer. Dat zegt Sels maandag in een interview met De Standaard naar aanleiding van de start van het academiejaar. Hij hoopt dat de andere hogeronderwijsinstellingen het Leuvense voorbeeld volgen. Invoering zou pas voor het academiejaar 2022-’23 zijn.