Turkse overheid overweegt onderzoek naar exuberante levensstijl Hadise

Ze is een enorme hit in Turkije, maar de zangeres Hadise, vroeger woonachtig in Mol, is opnieuw betrokken geraakt in een mediastorm. Nadat er in 2015 een fraudeonderzoek naar de dame werd geopend, bekijkt de Turkse overheid nu of ze een nieuw onderzoek naar de inkomsten van de vrouw zullen starten.

Volgens heel wat Turkse media zou Hadise via haar Instagramaccount merken promoten in ruil voor fikse sommen geld. En die bedragen zouden flink oplopen, tot minstens 12.000 euro per post, gezien het feit dat Hadise maar liefst 6 miljoen volgers op de sociale netwerksite heeft. Geld waar de zangeres geen Turkse lira belastingen op betaalt. De dame zou via een stelsel ervoor zorgen dat ze enkel in België belastingen moet betalen, omdat ze minder dan 180 dagen per jaar officieel in Turkije verblijft.

De Turkse overheid liet reeds weten de namen van de sterren te kennen die via dergelijke wijze geld vergaren, maar is nog onduidelijk over het feit of ze al dan niet een nieuw onderzoek naar Hadise starten.