“McLaren stelde Honda een sabbatjaar voor”

Honda heeft een voorstel afgewezen waarbij het een sabbatjaar zou nemen en later opnieuw motoren zou leveren aan McLaren.

In Singapore werd het officieel dat McLaren en Honda hun samenwerking stopzetten en de Japanners vanaf 2018 motoren leveren aan Toro Rosso. Voorafgaand daaraan werden echter ook heel wat andere mogelijkheden onderzocht.

Eric Boullier, de teambaas van McLaren, liet aan het Franse ‘Auto Hebdo’ weten dat het samen met Honda naar meerdere oplossingen heeft gezocht. Honda zag echter niets zitten waardoor het volgend seizoen de motorleverancier voor Toro Rosso wordt en Renault op haar beurt die van McLaren.

“Bij de eerste tests van het huidige seizoen werd al duidelijk voor ons dat er problemen gingen opduiken. De situatie maakte ons redelijk nerveus waardoor we oplossingen begonnen te zoeken om het te kunnen verbeteren,” aldus Boullier

“Zo zouden Honda-ingenieurs ook kunnen samenwerken met collega’s van Mercedes. Ook hadden we een idee om zelf een groep ingenieurs van verschillende leveranciers samen te stellen om efficiënt en snel oplossingen voor onze problemen te kunnen vinden.”

De meest drastische mogelijkheid, op een stopzetting van de samenwerking na, was een sabbatjaar.

“Het laatste voorstel dat we konden doen was een jaar waarin we met andere motoren zouden rijden, zodat Honda ondertussen haar krachtbronnen op punt zou kunnen stellen. Jammer genoeg werden de ideeën niet voldoende onderzocht waardoor we al snel zonder argumenten zaten. We kwamen dan ook tot de conclusie dat er geen andere optie opzat dan dat we de samenwerking moesten stopzetten,” besloot Boullier.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: