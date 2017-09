BOEK. John Grisham - Het eiland

Bij een brutale roof uit de superbeveiligde bibliotheek van de universiteit van Princeton worden vijf manuscripten van F. Scott Fitzgerald gestolen. De waarde wordt op enkele tientallen miljoenen dollars geschat. Ondanks alle inspanningen van de FBI, blijven de daders van de roof én hun buit spoorloos.

Zes maanden na de spectaculaire diefstal reist schrijfster Mercer Mann af naar Camino Island in Florida, waar zij een deel van haar jeugd heeft doorgebracht. In opdracht van een verzekeringsmaatschappij moet ze er proberen contact te leggen met Bruce Cable, de charismatische eigenaar van de Island Books-boekwinkel. Bruce is een connoisseur van mooie vrouwen, fijne spijzen en goede dranken. Maar ook van zeer zeldzame boeken... John Grisham veroorlooft zich met deze subtiele roman duidelijk een zijstap in zijn oeuvre, dat toch vooral wordt geschraagd door spannende rechtbankthrillers, die zich doorgaans in het broeierige zuiden van de VS afspelen. Grisham, die zelf verzot is op leuke boekshops en zeldzame werkjes, heeft zich duidelijk met dit boek geamuseerd. Een thriller gebaseerd op de ‘ins and outs’ van het verheven boekwezen. Je moet het verteltalent van een Grisham hebben om je lezers ook hiermee enkele uren leespret te verschaffen. Hoed af voor de meester!

A.W. Bruna, 312p, 19,99