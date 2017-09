Van der Poel deklasseert ook tegenstand in onmenselijk heet Waterloo, Van Aert pas zevende na inhaalrace

Mocht u er nog aan twijfelen: Mathieu van der Poel verkeert in bloedvorm. De Nederlandse kampioen reed al zijn tegenstanders al vanaf de start zoek in een snikheet Waterloo en pakte met gemak de zege. Corné Van Kessel en Daan Soete vervolledigden het podium, Wout van Aert eindigde na een lange inhaalrace op de zevende plek.

Na dominante zeges in Eeklo en vooral de eerste Wereldbekermanche in Iowa vorige zondag was Mathieu van der Poel logischerwijze opnieuw topfavoriet voor de tweede Wereldbekerveldrit in Waterloo. Dat schrikte de zoon van Adrie niet af, want vlak na de start liet hij de concurrentie al achter zich. Adieu, salut, tot aan de finish: de andere renners vochten al meteen voor de tweede plek.

Showtje voor publiek

Gelukkig voor de toeschouwers viel er best wat te beleven achter eenzame leider Van der Poel, want al in de eerste ronde kende grote concurrent Wout van Aert materiaalproblemen. De wereldkampioen had problemen met de derailleur en moest de pits in, waardoor hij na één ronde pas als 22ste doorkwam. Van Aert liet zich niet zomaar kennen en begon aan een inhaalrace. Laurens Sweeck werd genekt door een val bij de materiaalpost, waarna hij problemen had met de sluiting van zijn schoenen. Intussen verwende Van der Poel, al meer dan een halve minuut voorop, het publiek met enkele fraaie sprongetjes.

No one is sight for van der Poel. Hope he's not getting too lonely out there, with just a lot of dust and the baking sun for company! pic.twitter.com/6XEns11dL9 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) 24 september 2017

Achter Van der Poel ontstond vlak voor halfweg een eerste achtervolgende groepje met Daan Soete, Tim Merlier, Corné Van Kessel en Michael Vanthourenhout. Het viertal verzamelde een mooie voorsprong op een grote achtervolgende groep, het signaal voor Van Aert om samen met Europees kampioen Toon Aerts het gashendel open te draaien. Ook Kevin Pauwels en Quinten Hermans, de revelatie van Iowa, glipten mee. Van Aert gaf er in de voorlaatste ronde nog een fameuze ruk aan, maar echt wegkomen deed hij niet.

Bijna een minuut

In de voorlaatste ronde kon Mathieu Van der Poel dankzij een fietswissel nog even genieten van een verse bidon, om vervolgens aan een ereronde te beginnen. Aan de finish zou hij uiteindelijk bijna een minuut overhouden op de eerste achtervolger. Dat bleek Corné Van Kessel te zijn, die ploegmaat Daan Soete nipt afhield in de sprint. Tim Merlier werd na een late val uiteindelijk vierde, Van Aert was pas pas zevende. Van Aert zeeg net na de finish neer op het Amerikaanse asfalt.

Uitslag:

1) Mathieu van der Poel

2) Corné Van Kessel

3) Daan Soete

4) Tim Merlier

5) Michael Vanthourenhout

6) Kevin Pauwels

7) Wout van Aert

8) Toon Aerts

9) Quinten Hermans

10) Tom Meeusen

Stand Wereldbeker na twee manches:

1) Mathieu Van der Poel 160 punten

2) Michael Vanthourenhout 110 punten

3) Kevin Pauwels 110 punten

4) Corné Van Kessel 109 punten

5) Quinten Hermans 109 punten

6) Daan Soete 105 punten

7) Laurens Sweeck 100 punten

8) Toon Aerts 94 punten

9) Tim Merlier 89 punten

10) Lars van der Haar 89 punten

11) Wout van Aert 85 punten

Herbeleef hier de nieuwe winst van Mathieu van der Poel!