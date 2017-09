Werk aan de winkel in Borgerhout en elders

In Borgerhout vond zaterdag onder een stralende herfstzon de Reuzenstoet plaats, met veel volk, veel ambiance, een gezellige braderij op de welbekende Turnhoutsebaan erbovenop en een gesmaakt Reuzenfeest om af te sluiten. Maar het zijn niet deze evenementen die het nieuws over Borgerhout domineren. Dat is helaas weggelegd voor een nipt verijdelde vechtpartij tussen twee groepen jongeren, de ene bestaande uit tieners van Tsjetsjeense afkomst, de andere uit jeugdige Noord-Afrikanen.

In Borgerhout zijn er nu al geen hooligans meer nodig om tot zulke confrontaties te komen. Na de vorige incidenten waarbij jongeren agenten licht verwondden, is dit een nieuwe primeur voor het geplaagde district.

Je zou ook kunnen spreken van hooligans die geen voetbal meer nodig hebben om zich op een agressieve manier uit te leven: er is dezelfde clanvorming, ze dagen mekaar uit via sociale media en ze poken de gemoederen op tot een vechtpartij een logische uitkomst wordt. De politie had het deze keer op tijd in de smiezen en kon erger voorkomen, waarvoor hulde. Eerder was er blijkbaar al een gevecht tussen beide groeperingen geweest dat onder de radar is gebleven.

De met knuppels en ander tuig gewapende groepen maken de lijst met uitdagingen voor (het linkse) districts- en (het rechtse) stadsbestuur nog wat langer. Er waren al kleine aantallen jongeren die zich aan gezag van ouders, politie of wie ook niets gelegen laten en die af en toe keet schoppen, er waren al de drugsbendes die een hand zouden hebben in de ontsporing van sommige jongeren. Jonge Tsjetsjenen die hier rekeningen komen vereffenen met jonge Marokkanen kenden we nog niet. Laten we wel wezen: er is niets echt ergs gebeurd dit weekend – en het kan dus ook reuzegezellig zijn in Borgerhout – maar er is toch alweer extra werk aan de winkel voor iedereen die mee verantwoordelijk is voor de leefsituatie daar, van politie over verenigingen en bewoners tot de politieke partijen.

Op een iets grotere schaal speelde zich gisteren een onvervalst politiek drama af in Duitsland. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal extreemrechts er in een vrij fors aantal zijn intrede doen in het parlement. Ruw berekend schrokken 6 miljoen Duitse kiezers niet terug voor de drempel van een beweging die volgens tegenstanders nazistische trekken heeft of op zijn minst individuen die manifest in dat kamp zitten. De regeringspartijen verloren zwaar. Links zit nu ook in Duitsland in de verdrukking. Angela Merkel zei dat ze zal luisteren naar de kiezer (bij ons ging het na zwarte zondagen altijd over ‘het signaal van de kiezer’, weet u nog?). In Nederland tweette Geert Wilders: “PVV nr 2 in The Netherlands, FN nr 2 in France, FPÖ nr 2 in Austria, AfD nr 3 in Germany.” Er is werk aan de winkel.