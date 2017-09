Standard heeft zich in eigen huis behoedt voor een nieuw drama door Lokeren met 2-1 te verslaan. Het had daarvoor wel een (terechte) rode kaart van Marzo en een doelpunt van Cop nodig, die scoorde met de arm. Mpoku maakte vlak voor affluiten het verlossende doelpunt en stuurde zo coach Ricardo Sa Pinto, die als een dolle reageerde, de tribune in.