Vlaanderen en Wallonië geraken het niet eens over paasvakantie

De paasvakantie begint in 2019 een week vroeger in Vlaanderen dan in Wallonië. De eerste keer dat ons land ‘gescheiden’ vakanties krijgt, op het faliekant verlopen experiment van 1995 na.

In Brussel en Wallonië op 15 april, in Vlaanderen op 8 april. De paasvakantie begint in 2019 op verschillende datums in de verschillende landsdelen. Een unicum. “Wij passen gewoon de regel toe”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

En die luidt: valt Pasen na 15 april, dan ligt de paasvakantie in de twee weken ervoor en komt paasmaandag er nog bij als extra vakantiedag. Klopt niet, vinden ze bij de Franse Gemeenschap. “Door die extra paasmaandag kom je aan minder dan 182 schooldagen dat schooljaar”, zegt Marie-Martine Schyns (CDH). “En 182 is het minimum. Dus wij laten die paasmaandag midden in de vakantie vallen.”

Getrapte vakanties

En zo krijgen we dus een ‘getrapte’ vakantie, zoals ze in Frankrijk en Duitsland al hebben. In 1995 probeerden we dat in ons land ook al eens, om het toeristische seizoen aan de kust langer te laten duren, maar dat liep faliekant af. “Vier weken onderbezetting in plaats van twee weken volle bak”, was toen de kritiek. Het plan werd daarom na één jaar weer opgeborgen. “Als het in 2019 goed loopt, kunnen we misschien toch weer nadenken over getrapte vakanties”, zegt Schyns.