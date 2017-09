Koen Crucke (65) heeft het jarenlang ontkend, maar nu mag iedereen het weten: Alberto, zijn personage uit Samson en Gert, is homo. Crucke hoopt dat zijn alter ego snel een vriendje krijgt.

