Geen verzekering meer nodig voor elektrische fiets

De meeste elektrische fietsen hebben straks geen verzekering meer nodig. Andere toestellen zoals Segways, hoverboards of monowheels evenmin. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft een ­Koninklijk Besluit (KB) klaar dat de onduidelijkheid daarover uit de wereld helpt.

“Het kan niet dat mensen hierdoor hun fiets aan de kant zetten of beslissen er geen te kopen”, zegt Peeters. Hij trekt binnenkort naar de ministerraad met een KB dat een onderscheid maakt tussen alles wat recreatief is en weinig ­risico’s veroorzaakt en wat snel is en wel voor gevaar kan zorgen.

Voor de meeste elektrische fietsen zal er straks geen verzekering meer nodig zijn. Alleen de zogenaamde speed pedelecs die autonoom - dus zonder dat je meefietst - sneller rijden dan 22,5 ­kilometer per uur zal dat wel nog het geval zijn. Alle tragere elektrische fietsen blijven buiten schot. Een familiale verzekering volstaat meestal wanneer er een ongeval is, net zoals met een gewone fiets.