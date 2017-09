Turnhout - Hoewel Vlaams minister Sven Gatz zijn subsidies in twee verdeelt, artistiek en ondernemerschap, combineert JH de Wollewei de twee liever. “Volgend jaar is samenwerking een belangrijk streefdoel.”

Jeugdhuis de Wollewei in Turnhout verdeelde de aandacht oorspronkelijk over twee projecten: artistiek en ondernemerschap. “Maar we willen niet langer in hokjes denken”, zegt Els Peeters, projectmedewerker. ...