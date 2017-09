“Zoeken nieuwe collega”

Mol - Terwijl jeugdhuis Tydeeh razend enthousiast is met de steun van de overheid en een duwtje in de rug, gaan ze volgend jaar onder andere op zoek naar een nieuwe collega.

Station M. is het project bij uitstek dat ondernemersdromen waarmaakt. M.art is dan weer een thuishaven voor jonge artistieke zieltjes. Vanaf januari zoekt het jeugdhuis een nieuwe collega voor dat laatste project. “Liesbeth zal ons jammer genoeg verlaten in januari”, zegt coördinator Gerlof Deridder. Een deel van de subsidies kent dus voorlopig geen bestemming. “Maar een deel van het geld is voor die nieuwe collega bestemd.” Verder vindt Gerlof de bevestiging van de overheid belangrijk: “We vragen ons altijd af wat ze in Brussel van onze werking denken. Daarom deden we oorspronkelijk exact wat er van ons verwacht werd. Nu kunnen we meer ons eigen ding doen, inspelen op de populariteit van de projecten en verschillende accenten leggen.”