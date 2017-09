Unieke 'Stones'-gitaar gestolen in Turnhout

Turnhout - Bij een inbraak in een woning in het centrum van Turnhout is tijdens het weekend een unieke gitaar gestolen. De Fender is gesigneerd door de leden van The Rolling Stones.

De eigenaar van de Fender, R.M. uit Turnhout, is eerder deze maand onverwacht overleden. Op 14 september nam zijn familie afscheid van de man. Zaterdag kregen de nabestaanden een nieuwe klap te verwerken, toen bleek dat er was ingebroken in het huis van de overledene. Er werden daarbij diverse zaken ontvreemd, maar de familie heeft het vooral moeilijk met de diefstal van een gitaar, die voorzien was van de handtekeningen van The Rolling Stones.

Het instrument was het kostbaarste bezit van R.M en heeft daarom ook een bijzondere betekenis voor zijn kinderen. De zoon van R.M. wil voorlopig niet reageren, maar plaatste wel een bericht op Facebook. Hij roept de daders daarin op om de gitaar terug te bezorgen. De recherche van de lokale politie Turnhout onderzoekt de inbraak. Van de daders ontbreekt elk spoor.