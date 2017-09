Turnhout - Lijsttrekker Paul Van Miert en voorzitter Els Baeten hebben de ploeg waarmee de N-VA naar de verkiezingen wil, voorgesteld. Daarin zitten opvallend weinig vrouwen. Maar ook geen overlopers.

