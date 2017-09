“Het is niet te vatten dat hij er niet meer is”

Heist-op-den-Berg - De parochiekerk van Hallaar (Heist-op-den-Berg) was zaterdag veel te klein voor de afscheidsplechtigheid van Dirk Serneels (51), motorrijder en cafébaas van De Tramhalt in Berlaar. Ongeveer 700 mensen, onder wie honderden motorrijders, kwamen er de laatste eer betuigen aan Dirk, die vorige week omkwam na een ongeval met zijn motorfiets.

Dirk Serneels was op 14 september met zijn motor op weg naar de begrafenisplechtigheid van een bevriende motorrijder, toen hij op de Antwerpsesteenweg in Lier om een nog ongekende reden de controle over ...