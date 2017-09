Man hangt kilometers aan ruitenwisser van razende trein, maar kan pas in het volgende station gered worden

Enkele Australische automobilisten werden zaterdag op een eigenaardig schouwspel getrakteerd toen ze over een autosnelweg nabij Perth reden. Een 23-jarige man hing aan de achterste ruitenwisser van een trein, die aan 120 kilometer per uur door het Australische landschap raasde. De beslissing van de treinmaatschappij om de jongeman pas in het volgende station van de trein te plukken, veroorzaakte ophef, en zal officieel worden onderzocht door de bevoegde minister.

Tientallen bestuurders trokken zaterdag grote ogen toen ze de jongeman aan de achterkant van de rijdende trein, en verwittigden onmiddellijk de treinmaatschappij. De openbare vervoersmaatschappij van Australië, die verantwoordelijk is voor de spoorwegen, ondernam snel actie en onderschepte de man in het volgende station.

“Mocht hij op de sporen zijn gevallen, zou hij hoogstwaarschijnlijk zijn gestorven”, aldus een woordvoerder van de vervoersmaatschappij. “Of hij zou in alle geval levensgevaarlijk gewond zijn geraakt.”

Beleid voor treinsurfers

Hoewel de surfer al een tijdje aan de trein hing, werd hij pas gered toen de trein binnenliep in het eerstvolgende station, een beslissing die wenkbrauwen doet fronsen in Australië. Volgens de woordvoerder komt het bijna nooit voor dat ze treinsurfers op heterdaad kunnen betrappen en is er geen officieel beleid dat voorschrijft wat te doen in dergelijke situaties.

“Meestal willen de surfers tot op sociale media geraken, waardoor we pas op de hoogte worden gebracht na de feiten”, geeft de man toe. “Het is eigenlijk de eerste keer dat we er weet van hebben, terwijl het nog gebeurt.”

De Australische minister voor Openbaar Vervoer Rita Saffioti wil nu werk maken van zo’n beleid zodat treinsurfers sneller kunnen worden gearresteerd, maar waarschuwt intussen andere avonturiers: “Mensen moeten niet stom doen op onze treinsporen. De infrastructuur kan leiden tot sterfgevallen of ernstige verwondingen.”

“Idioot”

De minister belooft om niet alleen het incident te onderzoeken, ze neemt ook de beslissing van de treinmaatschappij om de trein pas te stoppen in het volgende station onder de loep. “Die beslissing zal onderzocht worden, maar ik beklemtoon dat dergelijke situaties niet kunnen en niet zouden mogen gebeuren op onze treinen”, aldus minister Saffioti.

De beelden van de surfende lefgozer werden sinds zaterdag al duizenden keren bekeken op sociale media, waar iedereen het er min of meer over eens is dat de jongeman een idioot is, die beter moet nadenken over de gevolgen van zijn daden.

De 23-jarige treinsurfer werd door de lokale politie gearresteerd en zal na een psychologische evaluatie, waarschijnlijk worden aangeklaagd voor het betreden van verboden terrein.