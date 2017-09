Hij woog als tiener meer dan 100 kilo, maar op drie maanden tijd veranderde alles voor hem

Vroeger woog de Britse James Tilly zelf zo’n 107 kilo en at hij tot 5.000 calorieën per dag. Hij schaamde zich voor zijn lichaam en durfde zelfs niet te gaan zwemmen met zijn vrienden. Nu vond hij, naar eigen zeggen dankzij zijn afgetrainde lichaam, de liefde en een eigen zaak. Van het bedeesde jongetje van voorheen is nauwelijks nog iets te bespeuren.

“Ik was altijd het grappige joch in de klas, maar in werkelijkheid voelde ik me miserabel”, vertelt de 24-jarige James Tilly aan Daily Mail. “Ik wilde niet buitenkomen, en ik zou nooit gaan zwemmen met vrienden omdat ik me te erg schaamde.”

“Mijn stiefvader stelde voor dat ik bij het leger zou gaan en het was alsof iemand een schakelaar had omgezet in mijn hoofd. Vanaf dat moment wist ik dat dat mijn motivatie was om fit te worden.”

Een bericht gedeeld door James Tilley (@tilleyj93) op 20 Jun 2017 om 5:49 PDT

Om de vereiste proeven te kunnen afleggen begon James elke dag te sporten. Van de 107 kilogram bleef er na drie maanden maar 64 kilo over. “Eenmaal ik de beslissing genomen had elke dag te trainen begon ik resultaten te zien en kon ik niet geloven hoe snel ik gewicht verloor.”

Van 2011 tot 2015 diende James in de Britse marine, waar de droom ontstond om zijn eigen fitnesscenter te openen. “Ik had het nooit gekund zonder Emma”, zo zegt James. En hij had Emma nooit leren kennen als hij niet zoveel afgevallen was, meent hij. “Het maakt me niet uit wat mensen zeggen, aantrekkingskracht doet ertoe aan het begin van een relatie. Ik weet dat we zonder mijn fysiek niet samen zouden zijn.”

Een bericht gedeeld door James Tilley (@tilleyj93) op 30 Jul 2017 om 12:01 PDT

“Ik had nooit vriendinnetjes op school en de gedachte aan een meisje mee uit vragen gaf me koude rillingen. Maar Emma heeft me geholpen de fitness op te starten en alles achter de schermen te runnen.”

“Het voelt fantastisch om deel te mogen uitmaken van de transformaties van andere mensen en aangezien ik het zelf ook meegemaakt heb, weet ik veel beter wat ze doormaken. Ik kon niet gelukkiger zijn.”