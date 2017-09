Pieter Devos wordt tweede op WK voor 7-jarige paarden

Lanaken - Pieter Devos heeft in Lanaken zijn titel van Belgisch kampioen omgeruild voor die van vicewereldkampioen bij de 7-jarige paarden. Met ruin Flash bereikte hij in de finale amper negen tienden trager de finish dan de Colombiaan Dayro Arroyave met het Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Koriano van Klapscheut.

Pieter Devos slaagde er dit jaar in Lanaken niet in om de finale van het Belgisch kampioenschap te bereiken. Hij verspeelde zo zijn kans om zijn Belgische titel te verlengen. Zondag heeft hij dit gecompenseerd met een zilveren medaille op het WK voor jonge paarden, eveneens in Lanaken.

Kersvers Belgisch kampioen Nicola Philippaerts werd vierde met de BWP-ruin Krapuul F en Koen Vereecke pakte de vijfde plaats met de Zangersheide ruin Calgary Z.

De suprematie van de Belgische paarden op dit WK werd bevestigd door de Colombiaan Dayro Arroyave, die wereldkampioen werd met BWP-ruin Koriano van Klapscheut.